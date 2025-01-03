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Украинский тренер может возглавить клуб из Казахстана

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Владимир Мазяр может вернуться к работе

Украинский тренер может возглавить клуб из Казахстана

Фото: instagram.com/fcakzhayik / Автор невідомий

Новина українською

Украинский тренер Владимир Мазяр может возглавить казахстанский "Атырау".

Как утверждает местная пресса, в клубе из Западного Казахстана сменится руководство, а новое планирует сделать ставку на украинского специалиста.

Ранее 47-летний Мазяр дважды приходил в уральский "Акжайык", в котором работал с 2017 по 2018, а также в 2021-2022 годы.

В качестве футболиста Мазяр выступал за дубль киевского "Динамо", "Ворсклу", "Таврию", "Львов", а также азербайджанские "Симург" и "Стардард".

В Украине тренер известен по работе со "Львовом", "Вересом", "Полесьем", "Горняком-Спорт" и "Рухом".

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Владимир Мазяр Атырау
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Источник:
Meta-ratings.kz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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