Украинский тренер может возглавить клуб из Казахстана
Владимир Мазяр может вернуться к работе
Фото: instagram.com/fcakzhayik / Автор невідомий
Украинский тренер Владимир Мазяр может возглавить казахстанский "Атырау".
Как утверждает местная пресса, в клубе из Западного Казахстана сменится руководство, а новое планирует сделать ставку на украинского специалиста.
Ранее 47-летний Мазяр дважды приходил в уральский "Акжайык", в котором работал с 2017 по 2018, а также в 2021-2022 годы.
В качестве футболиста Мазяр выступал за дубль киевского "Динамо", "Ворсклу", "Таврию", "Львов", а также азербайджанские "Симург" и "Стардард".
В Украине тренер известен по работе со "Львовом", "Вересом", "Полесьем", "Горняком-Спорт" и "Рухом".
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