Цыганков провел первую полноценную тренировку с Жироной после травмы

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков уже приступил к работе в общей группе команды.

Испанский клуб провел первую тренировку в 2025 году, и в ней активно участвовал украинец, который пропустил много матчей в ноябре и декабре из-за травмы.

Цыганков сыграл в этом сезоне всего 10 матчей за "Жирону", в которых забил один гол и отдал один ассист. Последний раз вингер появлялся на поле 27 ноября в поединке Лиги чемпионов против австрийского "Штурма" (0:1).

Матч 19-го тура Ла Лиги между "Алавесом" и "Жироной" состоится в субботу, 11 января.