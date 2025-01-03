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Цыганков провел первую полноценную тренировку с Жироной после травмы

Наши за границей
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Украинец готов приносить пользу команде

Цыганков провел первую полноценную тренировку с Жироной после травмы

Фото: facebook.com/gironafc

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков уже приступил к работе в общей группе команды.

Испанский клуб провел первую тренировку в 2025 году, и в ней активно участвовал украинец, который пропустил много матчей в ноябре и декабре из-за травмы.

Цыганков сыграл в этом сезоне всего 10 матчей за "Жирону", в которых забил один гол и отдал один ассист. Последний раз вингер появлялся на поле 27 ноября в поединке Лиги чемпионов против австрийского "Штурма" (0:1).

Матч 19-го тура Ла Лиги между "Алавесом" и "Жироной" состоится в субботу, 11 января.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
YouTube-канал Жирони
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Bаrcelinius
03.01.2025 в 12:48
Делаем ставки панове сколько МИНУТ продержится Цыган на поле без травмы.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
03.01.2025 в 12:48
Делаем ставки панове сколько МИНУТ продержится Цыган на поле без травмы.
Ответить
0
0

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