Цыганков провел первую полноценную тренировку с Жироной после травмы
Украинец готов приносить пользу команде
Фото: facebook.com/gironafc
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков уже приступил к работе в общей группе команды.
Испанский клуб провел первую тренировку в 2025 году, и в ней активно участвовал украинец, который пропустил много матчей в ноябре и декабре из-за травмы.
Цыганков сыграл в этом сезоне всего 10 матчей за "Жирону", в которых забил один гол и отдал один ассист. Последний раз вингер появлялся на поле 27 ноября в поединке Лиги чемпионов против австрийского "Штурма" (0:1).
Матч 19-го тура Ла Лиги между "Алавесом" и "Жироной" состоится в субботу, 11 января.
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Bаrcelinius
03.01.2025 в 12:48
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