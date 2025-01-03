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Довбик полностью готов к дерби Ромы с Лацио

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Украинец работал на тренировке без ограничений

Довбик полностью готов к дерби Ромы с Лацио

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Римская "Рома" провела тренировку за два дня до дерби с "Лацио", который состоится в воскресенье, 5 января.

Принял участие в тренировке и при этом работал без ограничений украинский форвард "волков" Артем Довбик. Недавно украинец пропустил одну из тренировок команды, но сейчас Артем в полном порядке и готов помочь коллективу важнейшем матче.

А вот Зеки Челик подхватил простуду и на данный момент неизвестно, сыграет ли защитник против "Лацио".

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Напомним, что матч между "Ромой" и "Лацио" в рамках 19-го тура Серии А состоится уже 5-го января. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
romanews
Опубликовал: Михаил Черныш
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