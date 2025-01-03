"Неважно, кто дает тебе пас", - Раньери объяснил Довбику, как играть в дерби с Лацио
Римское дерби уже в воскресенье
Getty Images/Global Images Ukraine
2 января украинский форвард "Ромы" Артем Довбик провел полноценную тренировку и полностью готов к римскому дерби с "Лацио".
Читайте такжеДовбик полностью готов к дерби Ромы с Лацио
Как пишет Romanews, на этом занятии с украинцем провел беседу главный тренер "волков" Клаудио Раньери.
"Неважно, кто дает тебе пас – ты просто должен быть первым на мяче", – сказал Раньери Артему.
Напомним, что матч между "Ромой" и "Лацио" в рамках 19-го тура Серии А состоится уже 5-го января. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.
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Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:romanews
Опубликовал: Михаил Черныш
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