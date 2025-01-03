  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Неважно, кто дает тебе пас", - Раньери объяснил Довбику, как играть в дерби с Лацио
В тренде

"Неважно, кто дает тебе пас", - Раньери объяснил Довбику, как играть в дерби с Лацио

Наши за границей
Обновлено

Римское дерби уже в воскресенье

"Неважно, кто дает тебе пас", - Раньери объяснил Довбику, как играть в дерби с Лацио

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

2 января украинский форвард "Ромы" Артем Довбик провел полноценную тренировку и полностью готов к римскому дерби с "Лацио".

Читайте такжеДовбик полностью готов к дерби Ромы с Лацио

Как пишет Romanews, на этом занятии с украинцем провел беседу главный тренер "волков" Клаудио Раньери.

"Неважно, кто дает тебе пас – ты просто должен быть первым на мяче", – сказал Раньери Артему.

Напомним, что матч между "Ромой" и "Лацио" в рамках 19-го тура Серии А состоится уже 5-го января. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Валенсия сегодня примет Реал. Стартовые составы. Где начинает год Лунин?
yellow-arrow
Ледяные ванны. Как Забарный проводит утро после новогодних праздников. ВИДЕО
yellow-arrow
Борнмут – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Клаудио Раньери Лацио (Рим) Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
romanews
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости