"Неважно, кто дает тебе пас", - Раньери объяснил Довбику, как играть в дерби с Лацио

2 января украинский форвард "Ромы" Артем Довбик провел полноценную тренировку и полностью готов к римскому дерби с "Лацио".

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Как пишет Romanews, на этом занятии с украинцем провел беседу главный тренер "волков" Клаудио Раньери.

"Неважно, кто дает тебе пас – ты просто должен быть первым на мяче", – сказал Раньери Артему.

Напомним, что матч между "Ромой" и "Лацио" в рамках 19-го тура Серии А состоится уже 5-го января. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.