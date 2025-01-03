Ледяные ванны. Как Забарный проводит утро после новогодних праздников. ВИДЕО
Так нужно проводить утро
фото из соцсетей
Украинский защитник "
Футболист принял холодную ванну на улице и провел в воде целых три минуты.
"Утренняя рутина", - сказал Илья.
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