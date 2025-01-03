Ледяные ванны. Как Забарный проводит утро после новогодних праздников. ВИДЕО

Украинский защитник " Борнмута " Илья Забарный выложил в Инстаграм видео о том, как проходит его утро после новогодних праздников.

Футболист принял холодную ванну на улице и провел в воде целых три минуты.

"Утренняя рутина", - сказал Илья.