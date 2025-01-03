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Ледяные ванны. Как Забарный проводит утро после новогодних праздников. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Так нужно проводить утро

Ледяные ванны. Как Забарный проводит утро после новогодних праздников. ВИДЕО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный выложил в Инстаграм видео о том, как проходит его утро после новогодних праздников.

Футболист принял холодную ванну на улице и провел в воде целых три минуты.

"Утренняя рутина", - сказал Илья.

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