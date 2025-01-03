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Валенсия сегодня примет Реал. Стартовые составы. Где начинает год Лунин?

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Перенесенный матч 12-го тура Ла Лиги

Валенсия сегодня примет Реал. Стартовые составы. Где начинает год Лунин?

Фото: TEAMtalk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 января, состоится перенесенный матч 12-го тура Ла Лиги, в котором "Валенсия" примет "Реал".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе мадридцев ожидаемо выйдет Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин остался в запасе на матч.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Валенсия" - "Реал".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Валенсия
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