Валенсия сегодня примет Реал. Стартовые составы. Где начинает год Лунин?
Перенесенный матч 12-го тура Ла Лиги
Фото: TEAMtalk
Сегодня, 3 января, состоится перенесенный матч 12-го тура Ла Лиги, в котором "Валенсия" примет "
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе мадридцев ожидаемо выйдет Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин остался в запасе на матч.
Напомним, что UA-Футбол проведет
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 3, 2025
???? @valenciacf#ValenciaRealMadrid | @UnicajaBanco pic.twitter.com/AHdQEJczGl
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