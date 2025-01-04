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Скаут сравнил юного украинца с Ибрагимовичем

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Осталось оправдать авансы

Скаут сравнил юного украинца с Ибрагимовичем

фото из свободных источников

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17-летнего украинского нападающего "Эмполи" Богдана Попова сравнили с легендарным форвардом Златаном Ибрагимовичем. Портал Football Talent Scout в своей рубрике "Талант дня" разобрал стиль игры юного спортсмена.

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Скаут и аналитик Яцек Кулиг в своей характеристике футболиста описал воспитанника "Динамо", как универсального форварда и современного таргетмена. Его сильными сторонами назвали завершение, технику, контроль мяча, игру в пас, физическую подготовку. В строке "похожий тип игрока" автор отметил Златана Ибрагимовича. Потенциал украинца оценили на 8/10.

Попов покинул академию "Динамо" летом 2022 года и до осени 2023-го выступал за польский "Гурник", после чего перешел в "Эмполи".

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Златан Ибрагимович Динамо (Киев) Эмполи
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Источник:
Football Talent Scout
Опубликовал: Александр Симченко
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