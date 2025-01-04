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Эвертон начал переговоры с левым украинским защитником

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Сообщает Фабрицио Романо

Эвертон начал переговоры с левым украинским защитником

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" начал переговоры с Виталием Миколенко о возможном новом соглашении.

В настоящее время между украинским защитником и представителями "Эвертона" продолжается переговорный процесс. Напомним, в начале 2022 года защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" за 23,5 млн евро.

За этот сезон Миколенко сыграл в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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