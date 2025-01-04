Эвертон начал переговоры с левым украинским защитником
Сообщает Фабрицио Романо
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" начал переговоры с Виталием Миколенко о возможном новом соглашении.
В настоящее время между украинским защитником и представителями "Эвертона" продолжается переговорный процесс. Напомним, в начале 2022 года защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" за 23,5 млн евро.
???????????? Understand Everton have started talks with Vitalii Mykolenko over potential new deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025
Discussions ongoing with the Ukrainian fullback. pic.twitter.com/n3j6cpEp6y
За этот сезон Миколенко сыграл в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
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