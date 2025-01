Эвертон начал переговоры с левым украинским защитником

"Эвертон" начал переговоры с Виталием Миколенко о возможном новом соглашении.

В настоящее время между украинским защитником и представителями "Эвертона" продолжается переговорный процесс. Напомним, в начале 2022 года защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" за 23,5 млн евро.

???????????? Understand Everton have started talks with Vitalii Mykolenko over potential new deal.



Discussions ongoing with the Ukrainian fullback. pic.twitter.com/n3j6cpEp6y