Греция без Яремчука? Что придумало руководство Олимпиакоса относительно украинца

"Oлимпиакос" решил продать Яремчука. Об этом сообщает Bet.gr.

По информации источника, руководство "Oлимпиакоса" хочет продать украинского нападающего Романа Яремчука из-за того, что у форварда возникли проблемы с адаптацией в команде.

Отмечается, что сначала "Oлимпиакос" хотел разорвать контракт с украинцем, так как это сделал с бывшим игроком Виллианом. Однако ситуация отличается, ведь Виллиан имел контракт на год, а Яремчук подписал соглашение до 2028 года. Благодаря этому, если стороны захотят расторгнуть контракт, Яремчук получит немалые деньги.

Добавим, что пока ни сам украинец, ни его представители не получали никакой официальной информации от "Oлимпиакоса".

Роман Яремчук в нынешнем сезоне сыграл в 11 матчах за "Oлимпиакос" во всех турнирах, забив один гол.