"Чтобы закончилась война": Зинченко рассказал о пожелание на 2025 год

Медиаотдел "Арсенала" перед одним из сборов команды спросили у футболистов клуба, что бы они хотели достичь вне футбольного поля в 2025 году.

Соответствующее видео "канониры" опубликовали в своих соцсетях. Всего в ролике появилось восемь футболистов. В том числе игрок сборной Украины Александр Зинченко.

"Чтобы закончилась война", – ответил Зинченко.