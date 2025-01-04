"Чтобы закончилась война": Зинченко рассказал о пожелание на 2025 год
Кратко и ясно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Медиаотдел "Арсенала" перед одним из сборов команды спросили у футболистов клуба, что бы они хотели достичь вне футбольного поля в 2025 году.
Соответствующее видео "канониры" опубликовали в своих соцсетях. Всего в ролике появилось восемь футболистов. В том числе игрок сборной Украины Александр Зинченко.
"Чтобы закончилась война", – ответил Зинченко.
???? "What's one thing you'd like to achieve off the pitch this year?"— Arsenal (@Arsenal) January 3, 2025
Our Gunners take on the first Question of the Day of 2025 ❓ pic.twitter.com/sV17gFiisy
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Источник:Arsenal
Опубликовал: Максим Кучер
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Gudvin85 (Киев)
04.01.2025 в 16:09
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