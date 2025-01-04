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"Чтобы закончилась война": Зинченко рассказал о пожелание на 2025 год

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Кратко и ясно

"Чтобы закончилась война": Зинченко рассказал о пожелание на 2025 год

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Медиаотдел "Арсенала" перед одним из сборов команды спросили у футболистов клуба, что бы они хотели достичь вне футбольного поля в 2025 году.

Соответствующее видео "канониры" опубликовали в своих соцсетях. Всего в ролике появилось восемь футболистов. В том числе игрок сборной Украины Александр Зинченко.

"Чтобы закончилась война", – ответил Зинченко.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
04.01.2025 в 16:09
Блондинка на кокурсе Мисс Мира
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
04.01.2025 в 16:09
Блондинка на кокурсе Мисс Мира
Ответить
0
0

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