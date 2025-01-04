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Бенфика объявила стартовый состав на домашний матч с Брагой. Трубин на месте?

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Орлов ждет непростой соперник

Бенфика объявила стартовый состав на домашний матч с Брагой. Трубин на месте?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 17-м туре "красные" (3 место, 38 очков) в столице будут принимать "архиепископов" (5 позиция, 28 баллов). Анатолий Трубин попал в основу и готовится к своему 45-му поединку в Примейре.

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Для украинского вратаря это будет уже четвертая встреча в составе "Бенфики" с "Брагой". В прошлом сезоне лиссабонский коллектив дважды переиграл оппонента в чемпионате (3:1, 1:0), а экс-кипер "Шахтера" совершил 12 сейвов.

Также хозяева обыграли "оружейников" в ⅛ финала Кубка Португалии 2023/24 (3:2), а Трубин спасал свою команду в четырех эпизодах.

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Бенфика (Лиссабон) Брага Анатолий Трубин
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Источник:
SL Benfica
Опубликовал: Александр Симченко
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