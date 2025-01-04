Бенфика объявила стартовый состав на домашний матч с Брагой. Трубин на месте?
Орлов ждет непростой соперник
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 17-м туре "красные" (3 место, 38 очков) в столице будут принимать "архиепископов" (5 позиция, 28 баллов). Анатолий Трубин попал в основу и готовится к своему 45-му поединку в Примейре.
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Для украинского вратаря это будет уже четвертая встреча в составе "Бенфики" с "Брагой". В прошлом сезоне лиссабонский коллектив дважды переиграл оппонента в чемпионате (3:1, 1:0), а экс-кипер "Шахтера" совершил 12 сейвов.
????⚪ Temos onze para o #SLBSCB! ????#LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/aabbXgL22e— SL Benfica (@SLBenfica) January 4, 2025
Также хозяева обыграли "оружейников" в ⅛ финала Кубка Португалии 2023/24 (3:2), а Трубин спасал свою команду в четырех эпизодах.
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