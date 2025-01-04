Забарный против Миколенко и 9 минут Ярмолюка. Оценки украинцев в АПЛ

"Борнмут" одолел дома "Эвертон" (1:0), а "Брентфорд" разгромил на выезде "Саутгемптон" (5:0). Илья Забарный и Виталий Миколенко провели на поле всю встречу, а Егор Ярмолюк оставил скамейку для запасных лишь на 81-й минуте.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление защитника "Борнмута" на 7,3 и 7,2 балла. Он трижды выносил мяч, выиграл 100% единоборств (трижды за позицию и четыре раза за второй этаж), заблокировал 1 удар, совершил 52 касания, 84% точных пасов, 1 ключевую и 5 длинных точных передач.

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Миколенко получил 6,6 и 6,7 пункта. Согласно данным SofaScore, у Виталия наименьшая оценка среди игроков основы мерсисайдцев. Украинец 8 раз выносил мяч, сделал 2 перехвата, 50 касаний, 67% точных пасов, в двух эпизодах выиграл борьбу за позицию и воздух, совершил 1 фол, 1 точный навес, нанес 1 удар мимо ворот.

Ярмолюку поставили 6,4 и 6,9. Он успел однажды пробить по воротам, осуществить 1 вынос мяч, выиграть одну верховую дуэль, сделать 9 касаний и 100% точных пасов.