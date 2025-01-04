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Гассанига обеспокоен. Издание AS раскрыло планы Жироны на Крапивцова

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Журналисты дали оптимистический прогноз

Гассанига обеспокоен. Издание AS раскрыло планы Жироны на Крапивцова

Фото: СК Дніпро-1

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Украинский вратарь "Жироны" Владислав Крапивцов пока проявляет себя с лучшей стороны, сообщает источник.

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Вероятно, зимой игрока не будут отправлять в аренду и он будет работать с молодежным коллективом, а также подключаться к тренировкам первой команды. Все это делается для того, чтобы в новом сезоне Крапивцов начал конкурировать с основным вратарем Пауло Гассанигой за статус первого номера.

Напомним, что Крапивцов перед "Жироной" был на просмотре в нескольких клубах АПЛ. 19-летний Владислав пока не дебютировал на взрослом уровне в официальных встречах. На его счету 7 поединков в сборной U-19 (3 ​​пропущенных, 5 "сухих" игр).

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Жирона Пауло Гассанига Владислав Крапивцов
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Источник:
as.com AS
Опубликовал: Александр Симченко
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