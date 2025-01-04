Гассанига обеспокоен. Издание AS раскрыло планы Жироны на Крапивцова
Журналисты дали оптимистический прогноз
Фото: СК Дніпро-1
Украинский вратарь "Жироны" Владислав Крапивцов пока проявляет себя с лучшей стороны, сообщает источник.
Вероятно, зимой игрока не будут отправлять в аренду и он будет работать с молодежным коллективом, а также подключаться к тренировкам первой команды. Все это делается для того, чтобы в новом сезоне Крапивцов начал конкурировать с основным вратарем Пауло Гассанигой за статус первого номера.
Напомним, что Крапивцов перед "Жироной" был на просмотре в нескольких клубах АПЛ. 19-летний Владислав пока не дебютировал на взрослом уровне в официальных встречах. На его счету 7 поединков в сборной U-19 (3 пропущенных, 5 "сухих" игр).
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