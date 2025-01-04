  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. В Турции снова интересуются Яремчуком
В тренде

В Турции снова интересуются Яремчуком

Наши за границей

Теперь уже другая команда хочет пригласить украинца

В Турции снова интересуются Яремчуком

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий Роман Яремчук может продолжить карьеру в Турции. Греческая пресса утверждает, что форвард сборной Украины находится в интересах "Сивасспора".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что летом форвард мог стать футболистом "Трабзонспора". "Черноморские штормы" даже достигли договоренности с "Брюгге", однако Роман отказался от такого развития событий.

В текущем сезоне украинец сыграл 11 поединков в составе "Олимпиакоса" (1 гол), но в девяти встречах проводил на поле максимум 30 минут. Греческий гранд заплатил за его трансфер 2 млн евро. "Сивасспор" находится лишь на 15-й позиции турецкой Суперлиги.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Брайтон – Арсенал 1:1. Неудачный второй тайм стоил результата канонирам
yellow-arrow
Гассанига обеспокоен. Издание AS раскрыло планы Жироны на Крапивцова
yellow-arrow
Забарный против Миколенко и 9 минут Ярмолюка. Оценки украинцев в АПЛ
Олимпиакос (Пирей) Трабзонспор (Трабзон) Роман Яремчук Сивасспор (Сивас)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Тo10
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости