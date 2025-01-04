В Турции снова интересуются Яремчуком

Украинский нападающий Роман Яремчук может продолжить карьеру в Турции. Греческая пресса утверждает, что форвард сборной Украины находится в интересах "Сивасспора".

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Напомним, что летом форвард мог стать футболистом "Трабзонспора". "Черноморские штормы" даже достигли договоренности с "Брюгге", однако Роман отказался от такого развития событий.

В текущем сезоне украинец сыграл 11 поединков в составе "Олимпиакоса" (1 гол), но в девяти встречах проводил на поле максимум 30 минут. Греческий гранд заплатил за его трансфер 2 млн евро. "Сивасспор" находится лишь на 15-й позиции турецкой Суперлиги.