В Турции снова интересуются Яремчуком
Теперь уже другая команда хочет пригласить украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий Роман Яремчук может продолжить карьеру в Турции. Греческая пресса утверждает, что форвард сборной Украины находится в интересах "Сивасспора".
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Напомним, что летом форвард мог стать футболистом "Трабзонспора". "Черноморские штормы" даже достигли договоренности с "Брюгге", однако Роман отказался от такого развития событий.
В текущем сезоне украинец сыграл 11 поединков в составе "Олимпиакоса" (1 гол), но в девяти встречах проводил на поле максимум 30 минут. Греческий гранд заплатил за его трансфер 2 млн евро. "Сивасспор" находится лишь на 15-й позиции турецкой Суперлиги.
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