Бенфика проиграла Браге, Трубин среди худших футболистов матча. Оценки украинца
Провальный первый тайм стоил набранных очков
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В 17-м туре чемпионата Португалии "орлы" в столице уступили "архиепископам" (1:2). Еще до перерыва гости отличились дважды благодаря Франсиско Наварро и Робсону Бамбу. Только на 78-й минуте хозяева сократили отставание – забил Артур Кабрал. Но спасти встречу не удалось.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили Анатолию Трубину 5,9 и 6,5 балла. Это один из самых низких показателей в поединке. Кипер не сделал ни одного сейва, в одном эпизоде выбил мяч кулаками, осуществил 15 касаний, 100% точных пасов, 2 длинные точные передачи, выиграл одну воздушную дуэль и однажды вынес мяч.
"Бенфика" проиграла второй раз подряд и остается третьей в таблице (38 баллов).
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