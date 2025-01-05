Журналисты Marca догадываются, когда Лунин появится на поле в воротах Реала

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин наконец-то получит игровую практику. Испанские журналисты утверждают, что голкипер выйдет в понедельник в старте матча Копа дель Рей.

Напоминаем, что в рамках 1/16 финала турнира "сливочные" сыграют в Картахене против "Депортиво Минера" ​​из четвертого дивизиона. В последний раз украинец выходил на поле 9 ноября в поединке Ла Лиги с "Осасуной" (4:0).

Лунин дебютировал в Кубке Испании еще в сезоне 2018/19. С тех пор вратарь провел в соревновании 9 поединков в составе "Реала", "Вальядолида" и "Леганеса".