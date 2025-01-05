  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Журналисты Marca догадываются, когда Лунин появится на поле в воротах Реала
В тренде

Журналисты Marca догадываются, когда Лунин появится на поле в воротах Реала

Наши за границей
Обновлено

Кубок Испании предоставит такую ​​возможность

Журналисты Marca догадываются, когда Лунин появится на поле в воротах Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин наконец-то получит игровую практику. Испанские журналисты утверждают, что голкипер выйдет в понедельник в старте матча Копа дель Рей.

Читайте такжеЛунин хочет сменить клуб зимой, но цена Реала будет отпугивать претендентов, — One Football

Напоминаем, что в рамках 1/16 финала турнира "сливочные" сыграют в Картахене против "Депортиво Минера" ​​из четвертого дивизиона. В последний раз украинец выходил на поле 9 ноября в поединке Ла Лиги с "Осасуной" (4:0).

Лунин дебютировал в Кубке Испании еще в сезоне 2018/19. С тех пор вратарь провел в соревновании 9 поединков в составе "Реала", "Вальядолида" и "Леганеса".

По теме
yellow-arrow
"Оказался неудачником": издание Liverpool Echo признало Миколенко худшим в матче с Борнмутом
yellow-arrow
Бенфика проиграла Браге, Трубин среди худших футболистов матча. Оценки украинца
yellow-arrow
АПЛ. Брайтон – Арсенал 1:1. Неудачный второй тайм стоил результата канонирам
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости