Журналисты Marca догадываются, когда Лунин появится на поле в воротах Реала
Кубок Испании предоставит такую возможность
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин наконец-то получит игровую практику. Испанские журналисты утверждают, что голкипер выйдет в понедельник в старте матча Копа дель Рей.
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Напоминаем, что в рамках 1/16 финала турнира "сливочные" сыграют в Картахене против "Депортиво Минера" из четвертого дивизиона. В последний раз украинец выходил на поле 9 ноября в поединке Ла Лиги с "Осасуной" (4:0).
Лунин дебютировал в Кубке Испании еще в сезоне 2018/19. С тех пор вратарь провел в соревновании 9 поединков в составе "Реала", "Вальядолида" и "Леганеса".
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Источник:Marca
Опубликовал: Александр Симченко
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