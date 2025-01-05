"Оказался неудачником": издание Liverpool Echo признало Миколенко худшим в матче с Борнмутом

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел не слишком удачный матч против "Борнмута" (0:1). Он получил от издания Liverpool Echo оценку 5 – самую низкую в составе "ирисок".



"Выглядел увереннее, чем в последнее время, но в целом был отброшен к своим воротам, чтобы сосредоточиться на своих защитных обязанностях, а не иметь возможности для продвижения вперед".

"В конце концов оказался неудачником, поскольку сопротивление "Эвертона" наконец-то треснуло, когда он оставил Дэвида Брукса пробивать на задней штанге", – пишут журналисты.

Украинец провел 103-й поединок в футболке мерсисайдцев.