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"Оказался неудачником": издание Liverpool Echo признало Миколенко худшим в матче с Борнмутом

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Игрой Виталия недовольны

"Оказался неудачником": издание Liverpool Echo признало Миколенко худшим в матче с Борнмутом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел не слишком удачный матч против "Борнмута" (0:1). Он получил от издания Liverpool Echo оценку 5 – самую низкую в составе "ирисок".


"Выглядел увереннее, чем в последнее время, но в целом был отброшен к своим воротам, чтобы сосредоточиться на своих защитных обязанностях, а не иметь возможности для продвижения вперед".

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"В конце концов оказался неудачником, поскольку сопротивление "Эвертона" наконец-то треснуло, когда он оставил Дэвида Брукса пробивать на задней штанге", – пишут журналисты.

Украинец провел 103-й поединок в футболке мерсисайдцев.

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Источник:
Liverpool Echо
Опубликовал: Александр Симченко
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