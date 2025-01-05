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Трубин пропустил минимум дважды только в четвертом матче с момента дебюта в Примейре

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Хороший показатель за 15,5 месяцев

Трубин пропустил минимум дважды только в четвертом матче с момента дебюта в Примейре

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Бенфика" проиграла "Браге" со счетом 1:2 в 17-м туре португальского первенства. До этого Анатолий Трубин пропускал более одного мяча только в трех встречах Примейры. Еще трижды подобное происходило в национальном кубке (в том числе в матче с "оружейниками"), в шести поединках – на международной арене.

13 встреч с участием Трубина в "Бенфике", в которых он пропускал более 1 гола

  • 04.01.2025 "Брага" 1:2
  • 23.10.2024 "Фейеноорд" 1:3 (ЛЧ)
  • 05.05.2024, 11.08.2024 "Фамоликан" 0:2
  • 18.04.2024 "Марсель" 0:2 (ЛЕ)
  • 02.04.2024 "Спортинг" 2:2 (КП)
  • 07.03.2024 "Рейнджерс" 2:2 (ЛЕ)
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  • 03.03.2024 "Порту" 0:5
  • 29.02.2024 "Спортинг" 1:2 (КП)
  • 10.01.2024 "Брага" 3:2 (КП)
  • 29.11.2023 "Интер" 3:3 (ЛЧ)
  • 08.11.2023 "Реал Сосьедад" 1:3 (ЛЧ)
  • 20.09.2023 "Зальцбург" 0:2 (ЛЧ)

Анатолий провел 45 игр в Примейре.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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