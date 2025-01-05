Трубин пропустил минимум дважды только в четвертом матче с момента дебюта в Примейре

"Бенфика" проиграла "Браге" со счетом 1:2 в 17-м туре португальского первенства. До этого Анатолий Трубин пропускал более одного мяча только в трех встречах Примейры. Еще трижды подобное происходило в национальном кубке (в том числе в матче с "оружейниками"), в шести поединках – на международной арене.

13 встреч с участием Трубина в "Бенфике", в которых он пропускал более 1 гола

04.01.2025 "Брага" 1:2

23.10.2024 "Фейеноорд" 1:3 (ЛЧ)

05.05.2024, 11.08.2024 "Фамоликан" 0:2

18.04.2024 "Марсель" 0:2 (ЛЕ)

02.04.2024 "Спортинг" 2:2 (КП)

07.03.2024 "Рейнджерс" 2:2 (ЛЕ)

03.03.2024 "Порту" 0:5

29.02.2024 "Спортинг" 1:2 (КП)

10.01.2024 "Брага" 3:2 (КП)

29.11.2023 "Интер" 3:3 (ЛЧ)

08.11.2023 "Реал Сосьедад" 1:3 (ЛЧ)

20.09.2023 "Зальцбург" 0:2 (ЛЧ)

Анатолий провел 45 игр в Примейре.