Михаилу Мудрику – 24 года: что вы знаете об игроке Челси? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
5 января исполняется 24 года игроку "Челси" и сборной Украины Михаилу Мудрику, который сейчас находится в тяжелом положении из-за допинг-скандала.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой вингера, пройдя наш квиз.
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Matachorros (Chicago)
05.01.2025 в 10:37
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