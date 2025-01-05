Михаилу Мудрику – 24 года: что вы знаете об игроке Челси? Квиз от UA-Футбол

5 января исполняется 24 года игроку "Челси" и сборной Украины Михаилу Мудрику, который сейчас находится в тяжелом положении из-за допинг-скандала.

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