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Михаилу Мудрику – 24 года: что вы знаете об игроке Челси? Квиз от UA-Футбол

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Михаилу Мудрику – 24 года: что вы знаете об игроке Челси? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

5 января исполняется 24 года игроку "Челси" и сборной Украины Михаилу Мудрику, который сейчас находится в тяжелом положении из-за допинг-скандала.

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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой вингера, пройдя наш квиз.

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Челси (Лондон) квиз от UA-Футбол Михаил Мудрик
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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
05.01.2025 в 10:37
Что мы знаем? Тупой идиот, любит рашистов, по их настоянию жрал мельдоний последние пол года минимум...Один из худших трансферов в истории АПЛ, продолжить список или этого хватит?
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
05.01.2025 в 10:37
Что мы знаем? Тупой идиот, любит рашистов, по их настоянию жрал мельдоний последние пол года минимум...Один из худших трансферов в истории АПЛ, продолжить список или этого хватит?
Ответить
0
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