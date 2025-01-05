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Бывший игрок сборной Италии и Ювентуса рассказал, какой аспект нужно совершенствовать Довбику

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Он уже это демонстрировал

Бывший игрок сборной Италии и Ювентуса рассказал, какой аспект нужно совершенствовать Довбику

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Ювентуса" и сборной Италии Анджело Ди Ливио рассказал в эфире Retesport о том, над чем нужно работать украинскому форварду "Ромы" Артему Довбику.

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"Он умеет бить правой ногой и он продемонстрировал это в Милане. Но ему нужно совершенствовать свою игру в этом аспекте."

Напомним, за этот сезон Артем Довбик сыграл 23 матча, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи. Добавим, что сегодня "Рома" сыграет против "Лацио" в 21:45.

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Источник:
retesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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