Бывший игрок сборной Италии и Ювентуса рассказал, какой аспект нужно совершенствовать Довбику
Он уже это демонстрировал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Ювентуса" и сборной Италии Анджело Ди Ливио рассказал в эфире Retesport о том, над чем нужно работать украинскому форварду "Ромы" Артему Довбику.
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"Он умеет бить правой ногой и он продемонстрировал это в Милане. Но ему нужно совершенствовать свою игру в этом аспекте."
Напомним, за этот сезон Артем Довбик сыграл 23 матча, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи. Добавим, что сегодня "Рома" сыграет против "Лацио" в 21:45.
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Источник:retesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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