Бывший игрок сборной Италии и Ювентуса рассказал, какой аспект нужно совершенствовать Довбику

Бывший игрок "Ювентуса" и сборной Италии Анджело Ди Ливио рассказал в эфире Retesport о том, над чем нужно работать украинскому форварду "Ромы" Артему Довбику.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Он умеет бить правой ногой и он продемонстрировал это в Милане. Но ему нужно совершенствовать свою игру в этом аспекте."

Напомним, за этот сезон Артем Довбик сыграл 23 матча, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи. Добавим, что сегодня "Рома" сыграет против "Лацио" в 21:45.