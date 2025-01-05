Мудрика поздравили с днем ​​рождения Челси и УАФ. ФОТО

Сегодня вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик отмечает день рождения. Сегодня ему исполняется 24 года. УАФ и "Челси" поздравили украинца.

УАФ поздравил вингера в посте в Telegram:

Михаилу Мудрику - 24! Поздравляем полузащитника сборной Украины с Днем рождения!

А "Челси" же написал в X:

С Днем рождения, Миша.

Добавим, что в текущем сезоне Мудрик забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 15 матчах. Сейчас украинец не играет из-за допинга.