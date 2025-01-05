Мудрика поздравили с днем рождения Челси и УАФ. ФОТО
Сегодня украинец отмечает 24
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик отмечает день рождения. Сегодня ему исполняется 24 года. УАФ и "Челси" поздравили украинца.
УАФ поздравил вингера в посте в Telegram:
Михаилу Мудрику - 24! Поздравляем полузащитника сборной Украины с Днем рождения!
А "Челси" же написал в X:
С Днем рождения, Миша.
Happy birthday, Misha! ???? pic.twitter.com/CKYIlixzZZ— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2025
Добавим, что в текущем сезоне Мудрик забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 15 матчах. Сейчас украинец не играет из-за допинга.
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Источник:uafukraine
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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