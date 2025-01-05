Украинский нападающий вышел в старте Байера на первый товарищеский матч года

В рамках товарищеского поединка "Байер" встречается с "Рот-Вайсс Оберхаузен". В стартовом составе леверкузенцев вышел украинский нападающий Артем Степанов.

Ранее 17-летний нападающий провел один поединок в Лиге чемпионов за первую команду "Байера". Он сыграл 18 минут во встрече против “Зальцбурга”. Также семь раз он находился на скамье запасных коллектива Хаби Алонсо.

Сейчас в чемпионате Германии зимняя пауза. Первым официальным матчем после нее для "Байера" станет поединок против "Боруссии" в Дортмунде 10 января.

"Байер" находится на втором месте Бундеслиги, уступая первой "Баварию" четырьмя очками. "Айнтрахт" Ф и "Лейпциг" отстают от "фармацевтов" на пять очков.