Украинский нападающий вышел в старте Байера на первый товарищеский матч года
Очередной шаг вперед
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках товарищеского поединка "Байер" встречается с "Рот-Вайсс Оберхаузен". В стартовом составе леверкузенцев вышел украинский нападающий Артем Степанов.
???? Let's GO Werkself!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 5, 2025
Livestream: ???? https://t.co/JB5mXlVKPf pic.twitter.com/tU0RNIjyFB
Ранее 17-летний нападающий провел один поединок в Лиге чемпионов за первую команду "Байера". Он сыграл 18 минут во встрече против “Зальцбурга”. Также семь раз он находился на скамье запасных коллектива Хаби Алонсо.
Сейчас в чемпионате Германии зимняя пауза. Первым официальным матчем после нее для "Байера" станет поединок против "Боруссии" в Дортмунде 10 января.
"Байер" находится на втором месте Бундеслиги, уступая первой "Баварию" четырьмя очками. "Айнтрахт" Ф и "Лейпциг" отстают от "фармацевтов" на пять очков.
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