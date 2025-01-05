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Степанов провел тайм в единственном товарищеском матче Байера в межсезонье

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Украинский форвард дебютировал в основе

Степанов провел тайм в единственном товарищеском матче Байера в межсезонье

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Байер" заполнил паузу в чемпионате Германии товарищеским поединком против "Рот-Вайсс Обергаузен", который выступает в четвертом местном дивизионе.

В стартовом составе "фармацевтов" вышел украинский нападающий Артем Степанов. В общей сложности он провел на поле 45 минут, голевыми действиями не отличился и был заменен в перерыве. Во втором тайме на острие атаки команды Хаби Алонсо действовал Патрик Шик.

Коллективы ушли на перерыв со счетом 0:0. Однако сразу после паузы – на 47 и 57 минутах – Вирц и Шик забили два гола. Матч еще продолжается.

Это единственный товарищеский матч, который провел "Байер" после отпуска. Уже в пятницу 10 января "фармацевты" сыграют выездной поединок в рамках Бундеслиги против "Боруссии" Дортмунд.

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