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Анчелотти сказал свое слово: сыграет ли Лунин в матче Кубка Испании?

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Встреча против команды четвертого дивизиона

Анчелотти сказал свое слово: сыграет ли Лунин в матче Кубка Испании?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, планирует ли он выпустить украинского голкипера Андрея Лунина в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Депортиво Минеры".

“ – Лунин будет играть во всех матчах Кубка Испании?

– Я об этом не думал. Лунин сыграет завтра, потому что Куртуа должен отдохнуть и восстановиться. Пока не решено, что Лунин будет играть только в Кубке Испании”, – заявил Анчелотти.

В текущем сезоне на счету украинца пять проведенных матчей за "Реал". В последний раз он выходил на поле 9 ноября прошлого года, после чего 10 поединков провел на скамье для запасных.

"Депортиво Минера" ​​встретится с "Реалом" завтра, 6 января, в 20:00.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS
Опубликовал: Максим Кучер
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