Анчелотти сказал свое слово: сыграет ли Лунин в матче Кубка Испании?
Встреча против команды четвертого дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, планирует ли он выпустить украинского голкипера Андрея Лунина в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Депортиво Минеры".
“ – Лунин будет играть во всех матчах Кубка Испании?
– Я об этом не думал. Лунин сыграет завтра, потому что Куртуа должен отдохнуть и восстановиться. Пока не решено, что Лунин будет играть только в Кубке Испании”, – заявил Анчелотти.
В текущем сезоне на счету украинца пять проведенных матчей за "Реал". В последний раз он выходил на поле 9 ноября прошлого года, после чего 10 поединков провел на скамье для запасных.
"Депортиво Минера" встретится с "Реалом" завтра, 6 января, в 20:00.
Популярное сейчас
- В Ливерпуле рассказали, состоится ли матч против Манчестер Юнайтед. Город замело снегом. Видео
- Йожеф Сабо объяснил причину слияния двух львовских клубов
- Победа Забарного над Миколенко, Ман Сити выходит из кризиса, ничьи Арсенала и Челси, провал медийной сборной Украины. Главные новости за 4 декабря
- Португальский журналист – о матче Спортинг – Бенфика: Трубин был нашим лучшим игроком в первом тайме
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса