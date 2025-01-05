Соболь в третий раз подряд сыграл за Страсбург. Известны оценки украинца за матч Лиги 1
Положительные сигналы
Фото: Страсбург
Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь принял участие в матче команды против "Осера" в рамках 16-го тура Лиги 1 (3:1).
Эдуард вышел на поле на 81-й минуте. Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили игроку средние оценки - 6,2 и 6,7 соответственно.
Соболь имел игровое время в третьем матче подряд. Всего в его активе в этом сезоне - 4 поединка и 1 ассист.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно окончательное решение по матчу Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
- Реал Мадрид намерен продать своего 21-летнего таланта
- Время рычагов: Барселона переходит к плану Б по Ольмо. У Лапорты был заготовлен текст о положительном ответе RFEF
- Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000