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Соболь в третий раз подряд сыграл за Страсбург. Известны оценки украинца за матч Лиги 1

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Соболь в третий раз подряд сыграл за Страсбург. Известны оценки украинца за матч Лиги 1

Фото: Страсбург

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Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь принял участие в матче команды против "Осера" в рамках 16-го тура Лиги 1 (3:1).

Эдуард вышел на поле на 81-й минуте. Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили игроку средние оценки - 6,2 и 6,7 соответственно.

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Соболь имел игровое время в третьем матче подряд. Всего в его активе в этом сезоне - 4 поединка и 1 ассист.

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Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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