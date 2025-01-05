Соболь в третий раз подряд сыграл за Страсбург. Известны оценки украинца за матч Лиги 1

Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь принял участие в матче команды против "Осера" в рамках 16-го тура Лиги 1 (3:1).

Эдуард вышел на поле на 81-й минуте. Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили игроку средние оценки - 6,2 и 6,7 соответственно.

Соболь имел игровое время в третьем матче подряд. Всего в его активе в этом сезоне - 4 поединка и 1 ассист.