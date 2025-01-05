"Ожидания были большими". Украинский голкипер поделился впечатлениями от пребывания в Казахстане

Украинский вратарь "Жетысу" Орест Костик рассказал об адаптации в Казахстане и поделился впечатлениями от местного чемпионата.

- Орест, как подытожите для себя первый сезон в Казахстане?

- Ожидания были большими, потому что надеялся, что дадут больше игрового времени (три матча в местных турнирах за прошлый сезон, - прим.). Но в общем, впечатления положительные. Хорошие команды, интересный чемпионат, каждая команда может дать результат, забрать очки у фаворита. Поэтому здесь играть достаточно интересно.

- Ваша команда заняла 11 место. "Женис", который финишировал на одно место выше вас, опередил вашу команду буквально на одно очко. Это настолько жесткая конкуренция в чемпионате Казахстана?

- В первом круге у нас не было какой-то турнирной задачи, чтобы занять какое-то конкретное место, но мы завершали первую часть чемпионата на пятом месте. Боролись за зону еврокубков, а потом от нас ушли несколько наших основных футболистов и брать очки стало тяжелее. Так сложилось, что пришлось решать вопрос сохранения места в КПЛ, но за 3-4 тура до конца мы уже точно знали, что не вылетим. В итоге, заняли 11 место.

- Я видел информацию, что у клуба есть определенная неопределенность со своим будущим. Насколько это соответствует действительности?

- Это какие-то слухи, на самом деле, все нормально. Команда точно будет существовать, никаких задержек по зарплате здесь никогда не было. Клуб будет жить. Конечно, не такого результата все ожидали, но закончили, как закончили. Уверен, следующий сезон будет лучше текущего.

- В "Жетысу" вы пришли прошлой зимой. Были ли у вас другие варианты? Как вы согласились на Казахстан? И почему он оказался для вас привлекательным вариантом?

- Были варианты, но таких интересных, как из Казахстана, не было. Казахстан для меня выглядел самым интересным, это что-то новое, новый рынок, новый чемпионат. Стало интересно попробовать себя. Да, я мало сыграл, но это тренерское видение. Ожидания были намного больше только с точки зрения игрового времени. Если говорить об организации, то я приятно удивлен. Казалось, что все будет хуже.

- Пересекались ли вы с другими украинскими ребятами в КПЛ?

- Конечно. С Рыжуком, с Щебетуном, Щебетун вообще мой друг. С Рыжуком познакомились уже в Казахстане. Еще пересекались с Пластуном и Бесединым, но с ними я лично не знаком. С Ковалем пересекались, но тоже не знаком с ним лично.

- Свое будущее вы сейчас связываете с Казахстаном?

- Конечно, хочется вернуться в Казахстан, чтобы было комфортно для меня и семьи. Конечно, я еще не показал свои лучшие качества, поэтому хочется сыграть хороший сезон.