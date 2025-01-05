Русин снова сыграл несколько минут за Сандерленд

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин во втором матче подряд вышел на замену.

В сегодняшней игре против "Портсмута" (1:0) в рамках 26-го тура Чемпионшипа футболист появился на поле на 90+3 минуте. Тренер хотел просто потянуть время.

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Контракт 26-летнего Русина с "Сандерлендом" рассчитан до середины 2027-го года. В этом сезоне украинец преимущественно сидит на скамейке запасных.