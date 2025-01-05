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Известно, выйдет ли Довбык из старта Ромы на римское дерби

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Известно, выйдет ли Довбык из старта Ромы на римское дерби

Фото: asroma.com

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на матч 19-го тура Серии А против "Лацио".

Напомним, Артем не уходил с поля без результативного действия 3 последних матча подряд.

Поединок "Рома" - "Лацио" начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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