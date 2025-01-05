Известно, выйдет ли Довбык из старта Ромы на римское дерби
Горячий поединок
Фото: asroma.com
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на матч 19-го тура Серии А против "Лацио".
Напомним, Артем не уходил с поля без результативного действия 3 последних матча подряд.
???? La nostra formazione per il Derby!— AS Roma (@OfficialASRoma) January 5, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma #RomaLazio pic.twitter.com/qFLQFUOxwt
Поединок "Рома" - "Лацио" начнется в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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