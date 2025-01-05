  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик вошел в сборную худших футболистов АПЛ после первого круга
В тренде

Мудрик вошел в сборную худших футболистов АПЛ после первого круга

Наши за границей

Вряд ли удивит выбор журналистов

Мудрик вошел в сборную худших футболистов АПЛ после первого круга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика включили в сборную худших игроков АПЛ после первого круга по версии Football Transfers.

Главными разочарованиями текущего чемпионата после половины сыгранного сезона стали: Роберт Санчес и Жоау Феликс ("Челси"), Кайл Уокер и Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Маттейс де Лигт, Бруну Фернандеш, Маркус Решфорд, Джошуа Зиркзе ("Манчестер Юнайтед"), Раду Дрегушин ("Тоттенхэм"), Эберечи Эзе ("Кристалл Пелес").

Читайте такжеЭкс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации

“Мы старались не выбирать игроков, которые практически не играли в этом сезоне, но просто не можем игнорировать Мудрика. Те, кто полагал, что кошмар украинца уже не может стать хуже, ошибались. Его отстранили от футбола за нарушение антидопинговых правил. Учитывая потраченные на него деньги, отсутствие эффекта от игры, а теперь и дисквалификацию, трудно было не отдать ему предпочтение", – объясняют свой выбор авторы символической сборной.

В кампании 2024/25 Михаил появлялся в 15 поединках во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Довбик в дерби. Рома - Лацио. Текстовая трансляция матча Серии А
yellow-arrow
Известно, выйдет ли Довбык из старта Ромы на римское дерби
yellow-arrow
Русин снова сыграл несколько минут за Сандерленд
Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости