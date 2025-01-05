Мудрик вошел в сборную худших футболистов АПЛ после первого круга

Украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика включили в сборную худших игроков АПЛ после первого круга по версии Football Transfers.

Главными разочарованиями текущего чемпионата после половины сыгранного сезона стали: Роберт Санчес и Жоау Феликс ("Челси"), Кайл Уокер и Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Маттейс де Лигт, Бруну Фернандеш, Маркус Решфорд, Джошуа Зиркзе ("Манчестер Юнайтед"), Раду Дрегушин ("Тоттенхэм"), Эберечи Эзе ("Кристалл Пелес").

“Мы старались не выбирать игроков, которые практически не играли в этом сезоне, но просто не можем игнорировать Мудрика. Те, кто полагал, что кошмар украинца уже не может стать хуже, ошибались. Его отстранили от футбола за нарушение антидопинговых правил. Учитывая потраченные на него деньги, отсутствие эффекта от игры, а теперь и дисквалификацию, трудно было не отдать ему предпочтение", – объясняют свой выбор авторы символической сборной.