0 ударов, 7 точных пасов: SofaScore признал Довбика худшим игроком Ромы в столичном дерби
Волки завоевали четвертую викторию подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
В 19-м туре Серии А "Рома" победила "Лацио" в столичном дерби (2:0). Артем Довбик вышел в стартовом составе и покинул поле на 74-й минуте.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия футболиста на 6,3 и 6,4 балла. Украинец осуществил 18 касаний, 58% точных пасов, выиграл одну верховую дуэль из двух и проиграл все три эпизода с борьбой за позицию, дважды нарушал правила и 9 раз терял мяч.
Это был 17-й поединок в Серии А для форварда. В трех предыдущих встречах он оформил 5 результативных действий.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djarik
06.01.2025 в 00:52
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Известно окончательное решение по матчу Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
- Роману Григорчуку приглянулся. ЛНЗ ждет пополнение французским вингером
- В Ливерпуле рассказали, состоится ли матч против Манчестер Юнайтед. Город замело снегом. Видео
- Экс-игрок сборной Украины, который ранее также попадал в допинг-скандал, дал совет Мудрику
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Диалло сменит гражданство, чтобы играть за другую сборную - источник
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 2