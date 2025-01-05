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  4. 0 ударов, 7 точных пасов: SofaScore признал Довбика худшим игроком Ромы в столичном дерби
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0 ударов, 7 точных пасов: SofaScore признал Довбика худшим игроком Ромы в столичном дерби

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0 ударов, 7 точных пасов: SofaScore признал Довбика худшим игроком Ромы в столичном дерби

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 19-м туре Серии А "Рома" победила "Лацио" в столичном дерби (2:0). Артем Довбик вышел в стартовом составе и покинул поле на 74-й минуте.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия футболиста на 6,3 и 6,4 балла. Украинец осуществил 18 касаний, 58% точных пасов, выиграл одну верховую дуэль из двух и проиграл все три эпизода с борьбой за позицию, дважды нарушал правила и 9 раз терял мяч.

Это был 17-й поединок в Серии А для форварда. В трех предыдущих встречах он оформил 5 результативных действий.

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Довбик в дерби. Рома - Лацио. Текстовая трансляция матча Серии А
Артем Довбик
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1 голосов
Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Djarik
06.01.2025 в 00:52
Нападник, який майже ніколи не б'є по воротам. Жахливий рівень футболу в нього.
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Комментарии 2
Djarik
06.01.2025 в 00:52
Нападник, який майже ніколи не б'є по воротам. Жахливий рівень футболу в нього.
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0
0
Romerik (YNWA)
05.01.2025 в 23:57
Важливий контекст. З тими завданнями, які ставили перед ним у матчі, він справлявся. Розвинув першим виграним єдиноборством кілька атак, 2 з яких в кінцевому рахунку закінчилися голами. Тому нас рать на оцінки, коли результат на табло
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