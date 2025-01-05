0 ударов, 7 точных пасов: SofaScore признал Довбика худшим игроком Ромы в столичном дерби

В 19-м туре Серии А "Рома" победила "Лацио" в столичном дерби (2:0). Артем Довбик вышел в стартовом составе и покинул поле на 74-й минуте.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия футболиста на 6,3 и 6,4 балла. Украинец осуществил 18 касаний, 58% точных пасов, выиграл одну верховую дуэль из двух и проиграл все три эпизода с борьбой за позицию, дважды нарушал правила и 9 раз терял мяч.

Это был 17-й поединок в Серии А для форварда. В трех предыдущих встречах он оформил 5 результативных действий.

