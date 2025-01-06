Соболь опередил Малиновского по количеству матчей в Лиге 1 среди украинцев
Теперь защитник входит в топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдуард Соболь появился на 81-й минуте домашнего поединка "Страсбура" против "Осера" в 16-м туре французского первенства (3:1). Эта встреча стала для экс-футболиста "Брюгге" 21-й в элитном дивизионе страны.
Украинцы с наибольшим количеством матчей в Лиге 1
- Александр Заваров (“Нанси”, 1990-1992) – 58;
- Сергей Скаченко (“Мец”, 1999-2002) – 27;
- Эдуард Соболь (“Страсбур”, 2023-н.ч.) – 21;
- Руслан Малиновский (“Марсель”, 2022/23) – 20;
- Максим Левицкий (“Сент-Этьен”, 2000) – 15;
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- Даниил Игнатенко (“Бордо”, 2021/22) – 11;
- Павел Яковенко (“Сошо”, 1993/94) – 6;
- Юрий Яковенко (“Аяччо”, 2013/14) – 2;
- Николай Кухаревич (“Труа”, 2021/22) – 2.
Добавим, что в низших дивизионах Франции также выступали Филипп Будковский ("Сошо", 2018/19), Дмитрий Непогодов ("Марсель" Б, 2006-2009) и Мирослав Славов ("Бордо" Б, 2007-2009).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:All players
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В оккупированном Крыму умер бывший игрок Днепра, чемпион СССР
- Диалло сменит гражданство, чтобы играть за другую сборную - источник
- "Потом его занесло". Вирт рассказал о сотрудничестве с Шевчуком в Вересе
- "В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Салах установил очередной рекорд, опередив бывшего игрока Ливерпуля
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000