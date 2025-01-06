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Соболь опередил Малиновского по количеству матчей в Лиге 1 среди украинцев

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Теперь защитник входит в топ-3

Соболь опередил Малиновского по количеству матчей в Лиге 1 среди украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine

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Эдуард Соболь появился на 81-й минуте домашнего поединка "Страсбура" против "Осера" в 16-м туре французского первенства (3:1). Эта встреча стала для экс-футболиста "Брюгге" 21-й в элитном дивизионе страны.

Украинцы с наибольшим количеством матчей в Лиге 1

  • Александр Заваров (“Нанси”, 1990-1992) – 58;
  • Сергей Скаченко (“Мец”, 1999-2002) – 27;
  • Эдуард Соболь (“Страсбур”, 2023-н.ч.) – 21;
  • Руслан Малиновский (“Марсель”, 2022/23) – 20;
  • Максим Левицкий (“Сент-Этьен”, 2000) – 15;

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  • Даниил Игнатенко (“Бордо”, 2021/22) – 11;
  • Павел Яковенко (“Сошо”, 1993/94) – 6;
  • Юрий Яковенко (“Аяччо”, 2013/14) – 2;
  • Николай Кухаревич (“Труа”, 2021/22) – 2.

Добавим, что в низших дивизионах Франции также выступали Филипп Будковский ("Сошо", 2018/19), Дмитрий Непогодов ("Марсель" Б, 2006-2009) и Мирослав Славов ("Бордо" Б, 2007-2009).

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Павел Яковенко Александр Заваров Мирослав Славов Филипп Будковский Юрий Яковенко Дмитрий Непогодов Руслан Малиновский Сергей Скаченко Эдуард Соболь Максим Левицкий Даниил Игнатенко Николай Кухаревич
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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