Соболь опередил Малиновского по количеству матчей в Лиге 1 среди украинцев

Эдуард Соболь появился на 81-й минуте домашнего поединка "Страсбура" против "Осера" в 16-м туре французского первенства (3:1). Эта встреча стала для экс-футболиста "Брюгге" 21-й в элитном дивизионе страны.

Украинцы с наибольшим количеством матчей в Лиге 1

Александр Заваров (“Нанси”, 1990-1992) – 58;

(“Нанси”, 1990-1992) – 58; Сергей Скаченко (“Мец”, 1999-2002) – 27;

(“Мец”, 1999-2002) – 27; Эдуард Соболь (“Страсбур”, 2023-н.ч.) – 21;

(“Страсбур”, 2023-н.ч.) – 21; Руслан Малиновский (“Марсель”, 2022/23) – 20;

(“Марсель”, 2022/23) – 20; Максим Левицкий (“Сент-Этьен”, 2000) – 15;

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Даниил Игнатенко (“Бордо”, 2021/22) – 11;

(“Бордо”, 2021/22) – 11; Павел Яковенко (“Сошо”, 1993/94) – 6;

(“Сошо”, 1993/94) – 6; Юрий Яковенко (“Аяччо”, 2013/14) – 2;

(“Аяччо”, 2013/14) – 2; Николай Кухаревич (“Труа”, 2021/22) – 2.

Добавим, что в низших дивизионах Франции также выступали Филипп Будковский ("Сошо", 2018/19), Дмитрий Непогодов ("Марсель" Б, 2006-2009) и Мирослав Славов ("Бордо" Б, 2007-2009).