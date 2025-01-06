"Голов не было бы без его работы": испанский журналист оценил действия Довбика в римском дерби
Нападающий присоединился к победе над принципиальным соперником
Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонский журналист Бруно Алемани похвалил игру украинского форварда против "Лацио" в 19-м туре Серии А (2:0).
"Артем Довбик прекрасно начал игру. Он продуктивно подыгрывал партнерам, отрывался от соперников, выигрывал единоборства. Он играет на позиции девятки. Голов "Ромы" не было бы без его работы", – написал Алемани в соцсети Х.
Нападающий вышел в стартовом составе "джаллоросси" и покинул поле на 74-й минуте. В активе украинца 24 встречи во всех соревнованиях и 11 результативных действий.
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Источник:Bruno Alemany
Опубликовал: Александр Симченко
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