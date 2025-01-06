  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Голов не было бы без его работы": испанский журналист оценил действия Довбика в римском дерби
В тренде

"Голов не было бы без его работы": испанский журналист оценил действия Довбика в римском дерби

Наши за границей

Нападающий присоединился к победе над принципиальным соперником

"Голов не было бы без его работы": испанский журналист оценил действия Довбика в римском дерби

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонский журналист Бруно Алемани похвалил игру украинского форварда против "Лацио" в 19-м туре Серии А (2:0).

"Артем Довбик прекрасно начал игру. Он продуктивно подыгрывал партнерам, отрывался от соперников, выигрывал единоборства. Он играет на позиции девятки. Голов "Ромы" не было бы без его работы", – написал Алемани в соцсети Х.

Читайте также"Давайте оставим его в покое". Раньери указал на то, чего не хватает Довбику

Нападающий вышел в стартовом составе "джаллоросси" и покинул поле на 74-й минуте. В активе украинца 24 встречи во всех соревнованиях и 11 результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Соболь опередил Малиновского по количеству матчей в Лиге 1 среди украинцев
yellow-arrow
Реал и Барса в Суперкубке Испании, Байер в Дортмунде, МЮ на Эмирейтс. Расписание футбола на 6 – 12 января
yellow-arrow
0 ударов, 7 точных пасов: SofaScore признал Довбика худшим игроком Ромы в столичном дерби
Артем Довбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bruno Alemany
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости