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"Нет никакого секрета". Забарный поделился мнением о результатах Борнмута

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"Вишни" не проигрывают восемь матчей подряд

"Нет никакого секрета". Забарный поделился мнением о результатах Борнмута

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

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"Честно говоря, у нас нет никакого секрета, чтобы объяснить результаты "Борнмута" в этом сезоне. У нас появилось больше уверенности благодаря тем играм, которые мы уже провели.

Вся команда вместе строила то, что видят болельщики. У нас сильный менталитет, поэтому мы хотим продолжать двигаться в этом направлении. Я видел прогресс в прошлом сезоне и понимал, что "Борнмут" может показывать отличные результаты.

Не хочу ничего загадывать. Мы можем подняться выше или опуститься ниже. Важно сосредоточиться на следующей игре. Вы ведь знаете, что означает играть в Премьер-лиге", – подытожил Забарный.

После 20-ти матчей "Борнмут" занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 пункта. Свой следующий поединок "вишни" проведут 11 января - в 1/32 финала Кубка Англии против "Вест Бромвича".

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Bournemouth Echo
Опубликовал: Алина Ерофеева
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