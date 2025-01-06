"Нет никакого секрета". Забарный поделился мнением о результатах Борнмута
"Вишни" не проигрывают восемь матчей подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.
"Честно говоря, у нас нет никакого секрета, чтобы объяснить результаты "Борнмута" в этом сезоне. У нас появилось больше уверенности благодаря тем играм, которые мы уже провели.
Вся команда вместе строила то, что видят болельщики. У нас сильный менталитет, поэтому мы хотим продолжать двигаться в этом направлении. Я видел прогресс в прошлом сезоне и понимал, что "Борнмут" может показывать отличные результаты.
Не хочу ничего загадывать. Мы можем подняться выше или опуститься ниже. Важно сосредоточиться на следующей игре. Вы ведь знаете, что означает играть в Премьер-лиге", – подытожил Забарный.
После 20-ти матчей "Борнмут" занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 пункта. Свой следующий поединок "вишни" проведут 11 января - в 1/32 финала Кубка Англии против "Вест Бромвича".
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