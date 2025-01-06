Стало известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Журналист рассказал, как команда украинца оценивает шансы на отрицательный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик ожидает результаты пробы В после положительного допинг-теста пробы А. Ведущий ТаТоТако Михаил Спиваковский рассказал, как проходит эта процедура.
"Биологический материал для проб А и В всегда берется одновременно. Проба раскрывается и анализируется обычно через 6-8 недель после того, как потенциальный виновник подтверждает, что хочет ее вскрыть.
Михаил Мудрик такое подтверждение написал, и это часть стратегии его команды.
Команда Мудрика считает, что 1, 3, максимум 5% того, что проба В даст отрицательный результат. Это шансы, на которых можно играть, ведь хуже не будет", - сказал журналист.
Напомним, информация о положительном допинг-тесте Мудрика попала в СМИ в середине декабря 2024 года. Из этого можно предположить, что результаты пробы В будут объявлены в конце января или начале февраля.
В случае подтверждения результата, Михаилу может грозить дисквалификация на четыре года.
Популярное сейчас
- СМИ назвали сумму сделки по объединению Карпат и Руха
- "Голов не было бы без его работы": испанский журналист оценил действия Довбика в римском дерби
- Салах догнал легенду Арсенала в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
- Экс-игрок сборной Украины, который ранее также попадал в допинг-скандал, дал совет Мудрику
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Стали известны позиции, которые Динамо намерено усилить зимой