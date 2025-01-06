Стало известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик ожидает результаты пробы В после положительного допинг-теста пробы А. Ведущий ТаТоТако Михаил Спиваковский рассказал, как проходит эта процедура.

"Биологический материал для проб А и В всегда берется одновременно. Проба раскрывается и анализируется обычно через 6-8 недель после того, как потенциальный виновник подтверждает, что хочет ее вскрыть.

Михаил Мудрик такое подтверждение написал, и это часть стратегии его команды.

Команда Мудрика считает, что 1, 3, максимум 5% того, что проба В даст отрицательный результат. Это шансы, на которых можно играть, ведь хуже не будет", - сказал журналист.