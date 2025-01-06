Довбик лаконично прокомментировал победу в римском дерби

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик прокомментировал победу своей команды в римском дерби над "Лацио" (2:0). Поединок состоялся в воскренье, 5 января на "Стадио Олимпико".

"Большая победа в Риме", - лаконично написал Артем на своей странице в Instagram.

Напомним, Довбик вышел в стартовом составе и отыграл 74 минуты. Он не отметился результативными действиями, а статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили ему самые низкие оценки среди игроков "Ромы".