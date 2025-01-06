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Довбик лаконично прокомментировал победу в римском дерби

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Украинец был краток

Довбик лаконично прокомментировал победу в римском дерби

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик прокомментировал победу своей команды в римском дерби над "Лацио" (2:0). Поединок состоялся в воскренье, 5 января на "Стадио Олимпико".

"Большая победа в Риме", - лаконично написал Артем на своей странице в Instagram.

Напомним, Довбик вышел в стартовом составе и отыграл 74 минуты. Он не отметился результативными действиями, а статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили ему самые низкие оценки среди игроков "Ромы".

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Лацио (Рим) Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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