Довбик лаконично прокомментировал победу в римском дерби
Украинец был краток
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик прокомментировал победу своей команды в римском дерби над "Лацио" (2:0). Поединок состоялся в воскренье, 5 января на "Стадио Олимпико".
"Большая победа в Риме", - лаконично написал Артем на своей странице в Instagram.
Напомним, Довбик вышел в стартовом составе и отыграл 74 минуты. Он не отметился результативными действиями, а статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили ему самые низкие оценки среди игроков "Ромы".
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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