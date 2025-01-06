Довбик заметен редко, но эти редкие моменты очень ценны. Наши за границей. Италия

Еще недавно я оценивал статус Артема Довбика в "Роме" как "хвост лисицы", а скорее даже какой-нибудь мыши. Он сидел в запасе, его команда проигрывала. Затем он вернулся в стартовый состав и стал "головой лисицы", выдав три гола и ассист в двух матчах. Его команда разгромно победила, но слабых соперников. В воскресенье же в Римском дерби он стал "хвостом льва". И даже не хвостом, а скорее хребтом.

После победы в дерби в Риме кричат о возрождении, Ренессансе "Ромы", объявляют Клаудио Раньери спасителем, героем клуба. Последнее - особенно, тем более что стал первым тренером "Ромы" в истории, выигравшим все свои четыре первых Римских дерби в лиге (плюс выиграл единственное свое в Кубке). Даже если вспомнить, что эти дерби состоялись в трех каденциях и начались в 2009-ом году, достижение существенное.

В любом случае, после катастрофического 2024-го года начать 2025-ый такой победой - огромное облегчение, падение тяжелейшей ноши с плеч, огромный прилив энергии, возвращение веры в лучшее будущее. Поэтому можно понять такую радость, которая в другие времена показалась бы слишком бурной и неоправданной.

"Джаллоросси" остаются на десятом месте в лиге, даже после этой победы над "Лацио" отстают от него на 12 очков. Несмотря на все положительное влияние Раньери, даже две победы в лиге им пока не удалось связать с сентября. Но в клубе и вокруг него верят, что скоро свяжут. Тем более, что в шести из семи последних матчей во всех турнирах игра была положительной. Большей частью даже хорошей, качественной.

В дерби как раз были немало тяжелых минут. После двух голов "Ромы", после 18-ой минуты, "Лацио" победил по ударам по воротам со счетом 13:2, по владению мячом - 73:27, по угловым - 10:1, по передачам в атакующей трети поля - 199:35. Атаковать и даже отталкивать игру в центр поля у подопечных Раньери не получалось. Но они выстояли и не пропустили ни разу.

Довбик отыграл 74 минуты. По воротам не бил, отдал 12 передач (58 процентов точности), коснулся мяча 18 раз, из них в штрафной площадке соперника - лишь однажды, да и то справа, по большому счету - на фланге. Остальные же его касания состоялись в центре поля. Он принимал много длинных мячей, отчаянно боролся в единоборствах. Правда, официально проиграл четыре из пяти дуэлей. Терял мяч девять раз.

Карта касаний мяча Довбика в дерби - Whoscored.com

Правда, он принял участие в обоих голах своей команды. Принимал длинные передачи спиной к воротам соперника в центре поля, сбрасывал партнеру по команде, далее атака динамично развивалась пасом на фланг и приводила в голу. А в начале второго тайма принял длинный пас в точно такой же ситуации и уже сам отдал на фланг. В той атаке вратарь соперника спас от гола.

Выходит, что он вернулся к предыдущему стилю. В последние недели он выработал новый, меньше бодаясь в единоборствах и меньше уставая, больше действуя лицом к воротам соперника, чаще и острее угрожая воротам. Но в этом матче пришлось вновь бодаться, вновь пахать, вновь играть спиной к воротам и далеко от них. Обстоятельства заставили. Течение матча заставило.

Можно быть разочарованным из-за его отсутствия в атаке и постоянной работы в центре поля, можно вновь назвать его опорником, учитывая его стиль игры и его статистику. Нынешний матч - отступление после трех, в которых добыл три гола и два ассиста и действовал гораздо острее, гораздо ближе к воротам соперника. Но он тяжело работал. Выполнял указания тренера. И главное - поучаствовал в победном дерби.

Итальянские СМИ оценили его работу. В оценках разошлись, ставя и "6" (как Gazzetta Dello Sport), и "6.5" (Tuttosport), и "7" (Corriere Dello Sport, La Repubblica, Corriere Della Sera). Но ведь все эти оценки - положительные. Четырех-пятерых игроков отмечали больше - авторов голов, Дибалу, Свилара, но и вклад украинца отметили.



Отмечали, что "его работа в качестве ориентира в атаке принципиально важна", что он играет "стержня в футзальном стиле, на которого "Рома" знает, что может постоянно полагаться, если хочет продвинуться вперед", что "пользовался своей физической мощью для производства пасов, фундаментально важных для двух первых голов". Называли Колоссом Родосским. "Он заметен редко, но эти редкие моменты стоят очень много".

Дома "Рома" одержала пятую победу подряд во всех турнирах, третью подряд в лиге. В гостях же не побеждала вообще в 16-ти последних матчах во всех турнирах, в 12-ти в лиге. Следующий матч - в лиге в гостях против участника Лиги Чемпионов "Болоньи". Вот там и увидим, справедливой ли была эйфория после дерби, и на самом ли деле победа над "Лацио" начала новый, счастливый, путь.