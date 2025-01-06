Лунин выйдет в старте Реала на матч Кубка Испании против команды 4-го дивизиона

Сегодня, 6 января, в рамках 1/16 финала Кубка Испании " Реал " сыграет в Картахене против ФК "Депортиво Минера" из четвертого дивизиона.

Поединок стартует в 20:00 по киевскому времени и уже известны стартовые составы команд.

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В стартовом составе мадридцев, как и предполагалось, выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

В текущем сезоне на счету украинца пять проведенных матчей за "Реал". В последний раз он выходил на поле 9 ноября прошлого года, после чего 10 поединков провел на скамейке запасных.