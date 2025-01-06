Лунин выйдет в старте Реала на матч Кубка Испании против команды 4-го дивизиона
Украинец возвращается в основу
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 6 января, в рамках 1/16 финала Кубка Испании "
Поединок стартует в 20:00 по киевскому времени и уже известны стартовые составы команд.
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В стартовом составе мадридцев, как и предполагалось, выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.
В текущем сезоне на счету украинца пять проведенных матчей за "Реал". В последний раз он выходил на поле 9 ноября прошлого года, после чего 10 поединков провел на скамейке запасных.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2025
???? @DeportivaMinera#LaCopaMola | @UnicajaBanco pic.twitter.com/RB8Tem1Stb
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