Журналист: Версия с инъекциями в колено – одна из 2-3 основных в окружении Мудрика

Украинский комментатор и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился известной ему информацией о позитивной допинг-пробе вингера "Челси" Михаила Мудрика.

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"Я не верю, что версия о стволовых клетках из-под коровы с мельдонием появилась в инфопространстве просто так. Интересно, что в этой истории прозвучало впервые имя потенциального виноватого: Иван Поробия – реабилитолог или массажист, который якобы делал, по версии инсайдеров, инъекции в колено Михаила Мудрика.

Иван Поробия – это экс-реабилитолог "Днепра-1", бывший персональный массажист и реабилитолог Евгения Коноплянки. В прошлом, футбольный агент, пристроивший Евгения Чеберко за 500 тысяч в австрийский ЛАСК и человек, который сейчас персонально работает с Михаилом Мудриком.

Здесь напрашивается другая аналогия – с делом Артема Беседина, делом, в котором был обвинен врач "Динамо" Леонид Миронов, после чего Миронов уже не работал профессионально в футболе, а Беседин получил один год дисквалификации вместо четырех.

Никто пока не обвиняет Поробию, никто не говорит, что это его вина, хотя мы все понимаем, что в этой ситуации для самого футболиста и его команды было бы очень удобно найти кого-то, кто сможет взять эту ответственность на себя.

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По моей информации, версия с инъекциями – одна из 2-3 основных версий, которые сейчас рассматривают юристы и окружение Михаила Мудрика. Потому что для того, чтобы адекватно оправдать своего подчиненного, им нужно доказать и аргументированно объяснить офицерам ВАДА, как, где и когда все это произошло.

Поробия как персональный реабилитолог Михаила Мудрика появлялся на сборах национальной команды Украины в октябре и ноябре, потому что Михаил обращался с таким просьбой к нему и в штаб сборной.

В один из этих двух приездов – а именно, насколько я понимаю, в октябре, и это подвергает сомнению версию, что допинг в крови Мудрика появился в ноябре и проба была взята в ноябре, я уже слышал, что это произошло на самом деле в октябре.

Именно в октябре в сборной у Михаила, насколько я помню, были проблемы со здоровьем. И, возможно, именно тогда Михаилу была сделана та же инъекция. Потому что его, как говорят на западе, рутина в "Челси" не менялась.

И понятно, что человек, который делает некую инъекцию, противоречащую этой рутине, должен консультироваться с клубными врачами Мудрика – то есть с врачами "Челси". Но то, как оно существует в идеальной вселенной, и то, как оно происходит в форс-мажорных условиях – это две разные вещи.

Я слышал историю и за что купил, за то вам сейчас и продаю. Во время Евро-2024, как вы помните, у Михаила Мудрика было повреждение спины, которое не позволило ему играть против Бельгии в решающем матче группового турнира. А повреждение это, как я понимаю, было получено после перегрузки в тренажерном зале, и вряд ли этот комплекс писали ему физиотерапевты сборной Украины.

Михаил настолько рвался на поле, что хотел поехать к своему персональному реабилитолологу – к Ивану Поробии, как я понимаю, чтобы тот сделал ему быстро и эффективно. Это просто маленький штрих к возможной картине этого преступления", – сказал Спиваковский.