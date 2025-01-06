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Лунин чуть не пропустил с центра поля от команды 4-го дивизиона. ВИДЕО

Наши за границей
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Могло и залететь

Лунин чуть не пропустил с центра поля от команды 4-го дивизиона. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 января, в рамках 1/16 финала Кубка Испании "Реал" играет в Картахене против ФК "Депортиво Минера" из четвертого дивизиона.

В стартовом составе мадридцев, как и предполагалось, вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

"Реал" после первого тайма уверенно ведет 3:0, но Лунин мог пропустить и довольно курьезный гол.

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Игрок "Депортиво" пытался с центра поля перекинуть кипера, который далеко вышел из ворот, но немного не попал в створ.

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.01.2025 в 21:59
Гарний сейв, нічого страшного
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.01.2025 в 21:59
Гарний сейв, нічого страшного
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0
fatov1986 (Лондон)
06.01.2025 в 21:26
Это был бы полный пи.. здец, хотя почему был бы? Это и есть полный здец, тренер все видел. Думаю не надо объяснять почему Лунини игрок запаса
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