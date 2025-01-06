Лунин чуть не пропустил с центра поля от команды 4-го дивизиона. ВИДЕО

Сегодня, 6 января, в рамках 1/16 финала Кубка Испании " Реал " играет в Картахене против ФК "Депортиво Минера" из четвертого дивизиона.

В стартовом составе мадридцев, как и предполагалось, вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

"Реал" после первого тайма уверенно ведет 3:0, но Лунин мог пропустить и довольно курьезный гол.

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Игрок "Депортиво" пытался с центра поля перекинуть кипера, который далеко вышел из ворот, но немного не попал в створ.