Лунин чуть не пропустил с центра поля от команды 4-го дивизиона. ВИДЕО
Могло и залететь
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 6 января, в рамках 1/16 финала Кубка Испании "
В стартовом составе мадридцев, как и предполагалось, вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
"Реал" после первого тайма уверенно ведет 3:0, но Лунин мог пропустить и довольно курьезный гол.
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Игрок "Депортиво" пытался с центра поля перекинуть кипера, который далеко вышел из ворот, но немного не попал в створ.
January 6, 2025
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.01.2025 в 21:59
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