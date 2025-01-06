Довбик попал в список номинантов в команду года EA FC 25

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик номинирован на попадание в команду года EA FC 25.

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Ознакомиться со всеми претендентами на попадание команду года и проголосовать можно здесь.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний Довбик провел за "Рому" 24 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.