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Довбик попал в список номинантов в команду года EA FC 25

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Голосуем за Артема

Довбик попал в список номинантов в команду года EA FC 25

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик номинирован на попадание в команду года EA FC 25.

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Ознакомиться со всеми претендентами на попадание команду года и проголосовать можно здесь.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний Довбик провел за "Рому" 24 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

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