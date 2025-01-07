"Худший левый защитник в АПЛ": британский журналист – о Миколенко в этом сезоне
Недовольство игрой растет
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Журналист Каллум Бреннен подверг критике Виталия Миколенко.
"Это интересный вопрос, потому что я думаю, что многое зависит от контекста – сколько мы платим Миколенко, будем ли мы ему платить с намерением сделать его основным левым защитником. Но надеюсь, что нет".
"Думаю, это один из тех случаев, когда это будет низкая зарплата. И если ему ясно дали понять, что нет никаких гарантий, что он станет игроком основного состава, тогда я могу это понять. Он был ужасен в этом сезоне. Возможно, худший левый защитник в АПЛ с точки зрения продуктивности", – предположил Бреннен.
В нынешней кампании украинец провел 18 встреч. Почти месяц в совокупности он пропустил из-за болезни и повреждения.
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