  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Худший левый защитник в АПЛ": британский журналист – о Миколенко в этом сезоне
В тренде

"Худший левый защитник в АПЛ": британский журналист – о Миколенко в этом сезоне

Наши за границей
Обновлено

Недовольство игрой растет

"Худший левый защитник в АПЛ": британский журналист – о Миколенко в этом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Каллум Бреннен подверг критике Виталия Миколенко.

"Это интересный вопрос, потому что я думаю, что многое зависит от контекста – сколько мы платим Миколенко, будем ли мы ему платить с намерением сделать его основным левым защитником. Но надеюсь, что нет".

Читайте также"Это ленивый пенальти". Имеет ли Дайч претензии к Миколенко?

"Думаю, это один из тех случаев, когда это будет низкая зарплата. И если ему ясно дали понять, что нет никаких гарантий, что он станет игроком основного состава, тогда я могу это понять. Он был ужасен в этом сезоне. Возможно, худший левый защитник в АПЛ с точки зрения продуктивности", – предположил Бреннен.

В нынешней кампании украинец провел 18 встреч. Почти месяц в совокупности он пропустил из-за болезни и повреждения.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Динамо продолжит выступления в чемпионате Польши
yellow-arrow
Один из претендентов на Забарного настроен на зимний трансфер
yellow-arrow
Довбик попал в список номинантов в команду года EA FC 25
Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Toffee Blues - Everton Fan Channel
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости