Один из претендентов на Забарного настроен на зимний трансфер

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

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"Борнмут" не горит желанием продавать украинца в январе. Однако лондонский "Челси" готов приложить максимум усилий для трансфера Ильи уже в этом месяце. "Синие" активизировались из-за травмы центрбека Уэсли Фофана. Руководство лондонского гранда видят в Забарном игрока, который поможет команде квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Сообщается, что речь идет о трансфере за 50 млн фунтов стерлингов. Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что к списку претендентов на переход украинца присоединился "Манчестер Юнайтед".