Хавбек Динамо продолжит выступления в чемпионате Польши

Полузащитник "Динамо" Антон Царенко продолжит выступления в чемпионате Польши. Царенко останется на вторую часть сезона в составе "Лехии" на правах аренды, сообщает Sport.ua.

Клуб из Гданьска смог решить свои финансовые проблемы и продолжит выступать во втором круге. Царенко устраивает уровень клуба и количество игровой практики.

Царенко присоединился к "Лехии" летом 2024 года. В текущем сезоне хавбек провел 14 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что клуб из Ла Лиги проявляет интерес к Царенко.