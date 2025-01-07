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Хавбек Динамо продолжит выступления в чемпионате Польши

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Его устраивает количество игровой практики

Хавбек Динамо продолжит выступления в чемпионате Польши

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Антон Царенко продолжит выступления в чемпионате Польши. Царенко останется на вторую часть сезона в составе "Лехии" на правах аренды, сообщает Sport.ua.

Клуб из Гданьска смог решить свои финансовые проблемы и продолжит выступать во втором круге. Царенко устраивает уровень клуба и количество игровой практики.

Царенко присоединился к "Лехии" летом 2024 года. В текущем сезоне хавбек провел 14 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что клуб из Ла Лиги проявляет интерес к Царенко.

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Динамо (Киев) Лехия (Гданьск) Антон Царенко
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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