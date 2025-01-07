Беседин имеет два варианта продолжения карьеры в Румынии
Украинец с ноября находится без клуба
Фото: fcdynamo.com
Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин может продолжить карьеру в Румынии.
Как сообщает Golazo.ro, два клуба высшего румынского дивизиона - "Сепси" и "Ботошани" заинтересованы в подписании украинца. Отмечается, больше шансов заполучить украинца у команды из города Сфынту-Георге, несмотря на то, что первым с предложением вышел клуб из Бошотани.
Интересно, что обе эти команды проводят предсезонную подготовку в Турции и даже живут в одном отеле.
Напомним, в ноябре 2024 года Беседин покинул казахстанский "Ордабасы" в статусе свободного агента и с тех пор остается без команды.
Ранее сообщалось, что Артем отказался от перехода в кипрский клуб "Омония 29М".
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