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Беседин имеет два варианта продолжения карьеры в Румынии

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Украинец с ноября находится без клуба

Беседин имеет два варианта продолжения карьеры в Румынии

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин может продолжить карьеру в Румынии.

Как сообщает Golazo.ro, два клуба высшего румынского дивизиона - "Сепси" и "Ботошани" заинтересованы в подписании украинца. Отмечается, больше шансов заполучить украинца у команды из города Сфынту-Георге, несмотря на то, что первым с предложением вышел клуб из Бошотани.

Интересно, что обе эти команды проводят предсезонную подготовку в Турции и даже живут в одном отеле.

Напомним, в ноябре 2024 года Беседин покинул казахстанский "Ордабасы" в статусе свободного агента и с тех пор остается без команды.

Ранее сообщалось, что Артем отказался от перехода в кипрский клуб "Омония 29М".

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Артем Беседин
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Источник:
Golazo.ro
Опубликовал: Алина Ерофеева
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