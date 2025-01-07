Беседин имеет два варианта продолжения карьеры в Румынии

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин может продолжить карьеру в Румынии.

Как сообщает Golazo.ro, два клуба высшего румынского дивизиона - "Сепси" и "Ботошани" заинтересованы в подписании украинца. Отмечается, больше шансов заполучить украинца у команды из города Сфынту-Георге, несмотря на то, что первым с предложением вышел клуб из Бошотани.

Интересно, что обе эти команды проводят предсезонную подготовку в Турции и даже живут в одном отеле.

Напомним, в ноябре 2024 года Беседин покинул казахстанский "Ордабасы" в статусе свободного агента и с тех пор остается без команды.

Ранее сообщалось, что Артем отказался от перехода в кипрский клуб "Омония 29М".