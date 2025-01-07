"Нам не удалось мирно разойтись". Украинский игрок рассказал, почему у него возникли проблемы в европейском клубе
Футболист находится без команды уже год
ФК Сакарьяспор
33-летний украинский полузащитник Дмитрий Гречишкин рассказал подробности своего ухода из турецкого клуба "Сакарьяспор".
"Моей последней командой был "Сакарьяспор". К сожалению, так случилось, что клуб на меня не рассчитывал. В ситуации, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке, мне пришлось подавать в суд. Я его выиграл, и сейчас в поиске новых вариантов продолжения карьеры.
В "Сакарьяспор" я переходил по ходу сезона и сначала мне доверяли, потом на мое место начали ставить другого футболиста, дальше - снова меня. Я еще имел год контракта, но разговаривал с руководством, которое мне полностью доверяло. Нужно было думать, перевозить ли семью из Анкары. Просто в Турции часто бывает, что с началом нового сезона состав команды меняется едва ли не полностью, и эти моменты, на всякий случай, нужно было предусмотреть.
Когда я вернулся из отпуска, тренер сообщил, что на меня не рассчитывает. Руководство и наставник перекладывали ответственность друг на друга. Такое бывает. В итоге, нам не удалось мирно разойтись, поэтому пришлось прибегнуть к другим средствам. Как я уже сказал, суд оказался на моей стороне. И это уже перевернутая страница.
Конечно, обидно, что так получилось. Я пытался договориться с клубом. У меня был действующий контракт, но с их стороны никаких встречных шагов не было. Сообщили, что буду тренироваться отдельно от команды.
Я проконсультировался по этому поводу с юристами, которые сказали, что такое невозможно: мол, я иностранец и если меня уберут из команды, то смело можно идти в суд, так теряется не только трансферная цена, но и игровая практика.
До последнего не хотел принимать радикальных решений, но другого пути, как оказалось, не было. И что самое интересное, что в "Сакарьяспоре" мне не дали четкого ответа, почему так произошло", - рассказал Гречишкин.
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