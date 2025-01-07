Президент европейского клуба подтвердил желание подписать Беседина: Это мечта

Владелец румынского клуба "Ботошани" Валериу Ифтиме выразил намерение подписать экс-форварда киевского "Динамо" Артема Беседина.

"Нам нужны два нападающие. Есть украинец Артем Беседин, который очень, очень хорош, и это мечта, если он решит перейти в мой клуб. Он также выступал за национальную команду. Ему 28 лет, и он хорошо выглядел в последней его команде -"Ордабасы". Он был бы отличным футболистом для меня, потому что он очень хорош.

Переговоры? Вы знаете, как это бывает: они говорят "да", вы отправляете им предложение, все в порядке, но потом они начинают переговоры с другими клубами. Мы все знаем, что агенты отправляют их в три разные места, и только потом начинаются переговоры, но такова жизнь", - сказал Валериу Ифтиме