Президент европейского клуба подтвердил желание подписать Беседина: Это мечта
Артем может оказаться в чемпионате Румынии
Фото: ФК Динамо
Владелец румынского клуба "Ботошани" Валериу Ифтиме выразил намерение подписать экс-форварда киевского "Динамо" Артема Беседина.
"Нам нужны два нападающие. Есть украинец Артем Беседин, который очень, очень хорош, и это мечта, если он решит перейти в мой клуб. Он также выступал за национальную команду. Ему 28 лет, и он хорошо выглядел в последней его команде -"Ордабасы". Он был бы отличным футболистом для меня, потому что он очень хорош.
Переговоры? Вы знаете, как это бывает: они говорят "да", вы отправляете им предложение, все в порядке, но потом они начинают переговоры с другими клубами. Мы все знаем, что агенты отправляют их в три разные места, и только потом начинаются переговоры, но такова жизнь", - сказал Валериу Ифтиме
Ранее сообщалось, что на Беседина претендует еще один румынский клуб - "Сепси". И именно эту команду называют фаворитом в подписании украинца.
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