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Президент европейского клуба подтвердил желание подписать Беседина: Это мечта

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Артем может оказаться в чемпионате Румынии

Президент европейского клуба подтвердил желание подписать Беседина: Это мечта

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Владелец румынского клуба "Ботошани" Валериу Ифтиме выразил намерение подписать экс-форварда киевского "Динамо" Артема Беседина.

"Нам нужны два нападающие. Есть украинец Артем Беседин, который очень, очень хорош, и это мечта, если он решит перейти в мой клуб. Он также выступал за национальную команду. Ему 28 лет, и он хорошо выглядел в последней его команде -"Ордабасы". Он был бы отличным футболистом для меня, потому что он очень хорош.

Переговоры? Вы знаете, как это бывает: они говорят "да", вы отправляете им предложение, все в порядке, но потом они начинают переговоры с другими клубами. Мы все знаем, что агенты отправляют их в три разные места, и только потом начинаются переговоры, но такова жизнь", - сказал Валериу Ифтиме

Ранее сообщалось, что на Беседина претендует еще один румынский клуб - "Сепси". И именно эту команду называют фаворитом в подписании украинца.

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Артем Беседин
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Источник:
Fanatik.ro
Опубликовал: Алина Ерофеева
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.01.2025 в 11:37
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.01.2025 в 11:37
Ответить
0
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