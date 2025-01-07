Украинский нападающий одного из аутсайдеров чемпионата Польши вернулся к тренировкам
Поможет своей команде
Фото: lechia_gdansk
Украинский нападающий одного из аутсайдеров чемпионата Польши вернулся к тренировкам.
Спортивный директор "Лехии Гданьск" Якуб Ходоровски сообщил об восстановлении игроков. Одним их них был нападающий Богдан Вьюнник.
По словам директора, украинец вернулся к тренировкам в спортзале.
6 января футболисты "Лехии" вернулись из отпуска. 9 января они вылетят в турецкий Белек для проведения контрольных матчей.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Богдан Вьюнник в 16-ти играх Экстракласы отметился 4-мя голами и одной голевой передачей. Также у нападающего 4 жёлтых карточки.
"Лехия Гданьск" первую часть чемпионата Польши закончила на 17-м месте, набрав 14 очков.
Популярное сейчас
- Экс-тренер Ингульца: Туалеты на стадионе петровского клуба – это вообще one love
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Палкин отправится в Полтаву на переговоры по перспективному защитнику
- Реал и Барса в Суперкубке Испании, Байер в Дортмунде, МЮ на Эмирейтс. Расписание футбола на 6 – 12 января
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Бартулович: Поворознюк говорил обо мне некрасивые вещи