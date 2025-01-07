Украинский нападающий одного из аутсайдеров чемпионата Польши вернулся к тренировкам.

Спортивный директор "Лехии Гданьск" Якуб Ходоровски сообщил об восстановлении игроков. Одним их них был нападающий Богдан Вьюнник.

По словам директора, украинец вернулся к тренировкам в спортзале.

6 января футболисты "Лехии" вернулись из отпуска. 9 января они вылетят в турецкий Белек для проведения контрольных матчей.

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Богдан Вьюнник в 16-ти играх Экстракласы отметился 4-мя голами и одной голевой передачей. Также у нападающего 4 жёлтых карточки.

"Лехия Гданьск" первую часть чемпионата Польши закончила на 17-м месте, набрав 14 очков.