Русин почти не играет за Сандерленд. Тренер высказался о будущем Назария в команде
Украинец сыграл суммарно 147 минут в текущем сезоне
Фото: Сандерленд
Украинский форвард Назарий Русин принял участие в первых двух матчах "Сандерленда" в новом году. Правда украинец выходил уже в компенсированное ко вторым таймам время.
Главный тренер "черных котов" Режис Ле Бри высказался по поводу будущего Русина в его команде.
"Что касается Наза, то он участвовал в последней игре, потому все еще связан с нами. Он упорно работает каждый день, поэтому все еще связан с нами", – приводит его слова издание Sunderland Echo.
26-летний Русин в нынешнем сезоне провел девять матчей за "Сандерленд" (147 минут) во всех турнирах: без результативных действий.
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