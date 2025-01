Полуфинал Кубка Лиги. Известно, сыграет ли Зинченко против Ньюкасла

Сегодня, 7 января, в первом полуфинальном матче Кубка английской Лиги "Арсенал" примет "Ньюкасл".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко в заявке, но остался в запасе на сегодняшний поединок.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Ньюкасл".

Зинченко в текущем сезоне провел за "канониров" 10 матчей во всех утрнирах без результативных действий.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Timber returns from suspension

???? Trossard on the wing

???? Havertz leads the line



Let's show our character, Gunners ✊