Полуфинал Кубка Лиги. Известно, сыграет ли Зинченко против Ньюкасла
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 7 января, в первом полуфинальном матче Кубка английской Лиги "Арсенал" примет "Ньюкасл".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко в заявке, но остался в запасе на сегодняшний поединок.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Зинченко в текущем сезоне провел за "канониров" 10 матчей во всех утрнирах без результативных действий.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) January 7, 2025
???? Timber returns from suspension
???? Trossard on the wing
???? Havertz leads the line
Let's show our character, Gunners ✊
HOWAY THE LADS! ✊ pic.twitter.com/RYeRuXfJ6S— Newcastle United (@NUFC) January 7, 2025
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