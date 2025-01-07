Зинченко входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Арсенала
Известно, сколько зарабатывает украинец
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник
Goal.com опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков "канониров".
Украинский защитник Александр Зинченко занимает десятое место в этом списке. 28-летний украинец зарабатывает 7,8 миллионов фунтов стерлингов в год.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков "Арсенала":
Кай Хаверц – £14,56 млн
Габриэл Жезус – £13,78 млн.
Мартин Эдегор – £12,48 млн
Деклан Райс – £12,48 млн
Томас Партий – £10,40 млн
Букайо Сака – £10,14 млн
Уильям Салиба – £9,88 млн
Габриэл Мартинелли – £9,36 млн
Рахим Стерлинг – £8,45 млн
Александр Зинченко – £7,80 млн
Бен Уайт – £7,80 млн
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