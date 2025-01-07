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Зинченко входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Арсенала

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Известно, сколько зарабатывает украинец

Зинченко входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко попал в десятку самых высокооплачиваемых игроков команды Микеля Артеты.

Goal.com опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков "канониров".

Украинский защитник Александр Зинченко занимает десятое место в этом списке. 28-летний украинец зарабатывает 7,8 миллионов фунтов стерлингов в год.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков "Арсенала":

Кай Хаверц – £14,56 млн

Габриэл Жезус – £13,78 млн.

Мартин Эдегор – £12,48 млн

Деклан Райс – £12,48 млн

Томас Партий – £10,40 млн

Букайо Сака – £10,14 млн

Уильям Салиба – £9,88 млн

Габриэл Мартинелли – £9,36 млн

Рахим Стерлинг – £8,45 млн

Александр Зинченко – £7,80 млн

Бен Уайт – £7,80 млн

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